Официальный Тегеран прокомментировал слова западных лидеров, которые убеждены, что украинский самолет был сбит непреднамеренно ракетой. В частности, их слова были названы психологическим ходом Соединенных Штатов Америки.

Об этом заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии. Он отрицает обвинения США и других стран в том, что иранские ракеты могли стать причиной крушения украинского самолета Boeing 737.

"Жаль, но психологическая манипуляция правительства США и тех, кто осознанно или неосознанно ее поддерживает, только добавляет горя лишившимся родных", − сказал Рабии. Он убежден, что, продвигая свою версию случившегося, Вашингтон преследует собственные цели.

Ранее глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде также опроверг возможность ракетного удара по потерпевшему крушение самолету.

Напомним, что вечером 9 января появилось видео возможного момента ракетного удара по украинскому "Боингу" в Иране.