Президент США Дональд Трамп заявило том, что Америка защищает Европу от России. При этом, он уверен, Европа не любит Трампа из-за его призывов увеличивать траты на оборону.

"НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России. А цифры (расходов стран альянса – Ред.) снижаются многие годы, последние 15-18 лет", − сказал американский лидер во время предвыборного выступления в Огайо.

По словам Трампа, европейские страны "невзлюбили" его за призывы увеличить расходы на оборону, в отличие от экс-президента США Барака Обамы, который не выдвигал таких требований.

Напомним, в начале года Трамп призвал Францию, Германию и НАТО выделять больше денег Украине. А в ноябре-2019 американский президент потребовал от Японии в 4 раза увеличить расходы на содержание военных баз США.