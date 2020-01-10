Ракетная версия катастрофы украинского самолета?

Иранская авиакатастрофа украинского самолета вчера оставалась главной темой дня.

И к вечеру она получила новое звучание.

Так, сначала американские СМИ со ссылкой на свои источники в Пентагоне и разведке, а потом и премьеры Канады и Британии заявили, что самолет был сбит иранской ракетой. С примечанием - "вероятно, по ошибке". То есть, из-за активации системы ПВО сразу после ракетных атак Ирана по базам США в Ираке.

Позже появилось видео, которое как утверждают в американских СМИ, было сделано в момент попадания ракеты в самолет. Правда, по видео есть и вопрос - почему некий человек под Тегераном в полшестого утра решил вдруг снять на телефон конкретный участок неба в конкретный промежуток времени. А увидев вспышку, не проявил никаких эмоций. Впрочем, возможно, этому будут даны какие-то объяснения.

В свою очередь Иран пока ракетную версию отрицает.

На момент публикации Владимир Зеленский пока еще не сделал никаких заявлений, за что его активно многие критикуют.

Хотя в данном случае его молчание вполне оправдано. Западные лидеры ссылаются на данные своих разведок. У президента Украины, судя по всему, таких данных от своих спецслужб, а также от украинской комиссии, которая сейчас работает в Иране, пока нет. И до тех пор, пока они не появятся, делать заявления по причинам катастрофе явно преждевременно и, более того, может усложнить работу наших специалистов в Иране.

Дешевый газ не нужен?

В то время как договор о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему уже начал действовать, тема прямых закупок у "Газпрома" зависла в воздухе. Хотя в соглашениях и говорилось о возможности таких закупок, вчера замглавы "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что переговоры на эту тему не ведутся.

А это значит, что самую большую выгоду, которая могла бы сказаться на кошельках каждого украинца, мы упускаем. Ведь уже все (в том числе украинский министр Алексей Оржель) заявили, что прямые закупки газа позволят снизить его цену для страны и конечного потребителя на 25%. Соответственно, платежки за газ и отопление тоже могли бы стать на 20-25% меньше даже по сравнению со сниженными платежками, которые обещают в январе.

При этом ничто не обязывает "Нафтогаз" закупать топливо исключительно у "Газпрома", а это значит, что нет никакой угрозы энергетической безопасности страны. При малейших осложнениях можно быстро переключиться на нынешнюю схему и закупать тот же российский газ у европейских посредников.

Во власти не могут не понимать выгоды подобного предложения. Нельзя исключать, что сейчас она просто взяла тактическую паузу, поскольку газ в хранилищах есть, а летом он, как правило, дешевле. По крайней мере, это единственное разумное объяснение. Потому что другое разумное объяснение может быть только в том, что и в этой власти кто-то греет руки на посредничестве.

Инфляция маленькая, цены большие

Вчера Госстат объявил официальные итоги 2019 года по инфляции – она составила всего 4,1%. Это самый маленький показатель за период, начиная с 2014 года, – лучше было аж во времена Виктора Януковича, когда в 2013-м инфляция была 0,5%, а в 2012-м и вовсе была дефляция. Кстати, маленькая инфляция вовсе не означает, что это хорошо для экономики (наоборот, 2012 и 2013 годы были худшими при Януковиче с этой точки зрения), но это уже другая история.

Сейчас же главный вопрос в том, что инфляция должна по идее означать отсутствие роста цен. Однако цены, особенно на продукты питания, росли, причем очень высокими темпами. К примеру, картофель за год подорожал раза в два, процентов на 20 выросла цена молочных продуктов. А у Госстата продукты питания в общей массе подорожали всего на 4,8%.

На статистику от Госстата уже давно можно было бы перестать обращать внимание – все равно никто никогда не купит продукты по ценам, которые он выставляет. Однако проблема в том, что показатели инфляции учитываются при определении таких параметров, как минимальная пенсия и прожиточный минимум. А некоторые организации и предприятия используют показатель инфляции для индексации зарплат своих сотрудников.

Так что для многих украинских граждан маленькая инфляция – это не так уж и хорошо. Особенно если она не соответствует ценам в супермаркетах.

Зачем защищать Бандеру в Израиле?

Украинско-польский идеологический конфликт вчера дополнился украинско-израильским. Что, в принципе, логично – ведь послы Польши и Израиля 2 января вместе делали заявление, осуждающее портрет вождя ОУН (б) Степана Бандеры на здании Киеврады и увековечивание памяти вождя ОУН (м) Андрея Мельника Львовским облсоветом. Но украинский МИД почему-то решил вести эти войны по отдельности. Видимо, чтобы не выглядело это как война с международной коалицией.

И даже способы ведения идеологической войны были избраны разные. Если польского посла пригласили в украинский МИД, то с израильским это делать, видимо, постеснялись. Вместо этого украинский посол в Тель-Авиве съездил в израильский МИД и там рассказал все то же, что его польскому коллеге рассказывали в Киеве, – о контрпродуктивности публичной дискуссии вокруг возвеличивания двух вождей двух Организаций украинских националистов. Причем даже теми же словами.

Правда, посол еще от себя добавил, что "возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики Украины". И это странно, потому что профильный Институт нацпамяти уже объявил, что лидеры ОУН – спорные фигуры для украинского общества и приоритетом госполитики не являются.

Митрошина – преступница, радикалы – герои

Российской блогерше-феминистке Александре Митрошиной на три года запретили въезд в Украину. Так неожиданно закончилась история со скандалом на лекции Митрошиной в Киеве, которую срывали радикалы и после которой полиция поставила одного из радикалов на колени.

Впрочем, сказать, что произошедшее совсем уж неожиданно, нельзя. Поскольку это не первый случай, когда Нацполиция в лице своих отдельных представителей решает встать на сторону закона, а потом эти отдельные представители получают по шапке, в то время как нарушители закона оказываются невинными жертвами "полицейского произвола".

Вот это в итоге произошло и с лекцией Митрошиной. А закончилось все тем, что СБУ в очередной раз выставила себя глупом виде, запретив въезд блогерше, абсолютно ничего не имеющей общего с политикой. Правда, ей запретили въезд за поездку в Крым, но и это выглядит глупо, поскольку поездка состоялась еще в 2017 году.

Но запрет для Митрошиной – это больше проблема ее почитателей. Для остальных граждан Украины важнее проблема того, что полицейским в очередной раз продемонстрировали: защита закона – дело наказуемое. Именно из-за таких действий руководства МВД полицейские потом молча наблюдают за радикалами, нападающими на журналистов и участников различных мероприятий. А власть теряет поддержку избирателей, поскольку не может остановить беспредел на улицах.