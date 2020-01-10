Официальный представитель МИД Исламской республики Иран Аббас Мусави попросил предъявить доказательства версии о причастности его страны к крушению украинского Boeing. Об этом передает РИА "Новости".

Аббас попросил Канаду и другие страны поделиться информацией об авиакатастрофе 8 января под Тегераном. Таким образом он ответил на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо и британского премьера Бориса Джонсона о том, что лайнер мог быть сбит иранской ракетой.



"Иран просит премьер-министра Канады и любое правительство передать имеющуюся у них информацию по этому случаю комитету, расследующему происшествие в Иране", - сказал Мусави.



Он также напомнил, что Иран пригласил к участию в расследовании экспертов с Украины и представителей компании Boeing. "Страна" писала об этом приглашении.

Мы также приводили заявление Трюдо о том, что потерпевший крушение в аэропорту Тегерана украинский лайнер был случайно сбит иранской ракетой.