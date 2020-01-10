Офис президента Украины обратился к международным партнерам с просьбой предоставить доказательства, которые помогут установить причины авиакатастрофы в Иране 8 января.Об этом сообщается в Facebook ведомства.

"Наша страна заинтересована в том, чтобы была установлена истина. Поэтому обращаемся к международным партнерам Украины: если вы обладаете уликами, которые помогут расследованию, просим предоставить их", - сказано в записи в соцсети.

Также в Офисе сообщили, что продолжается работа специальной комиссии по расследованию катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Как рассказывала "Страна", 9 января, на следующий день после крушения украинского самолета в Иране, появилась информация о том, что он мог быть сбит иранской ракетой.

Иранская сторона назвала эту версию несостоятельной.