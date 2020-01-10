Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый 3 января иранский генерал Касем Сулеймани планировал взорвать одно из американских посольств. Об этом передает Politico.

Громкое заявление глава США сделал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме во время экологического мероприятия по пропаганде изменений в законе о национальной экологической политике. Трамп добавил, что Америка уничтожила "настоящего монстра", который хотел взорвать "не только это посольство".

"Мы сделали это, потому что он хотел взорвать наше посольство. Мы также сделали это по другим причинам, которые были очень очевидны. Кто-то умер, один из наших военных погиб. Люди были тяжело ранены всего неделю назад", - сказал Трамп.

Однако подробностей о якобы планировавшемся теракте президент США не привел.

Нечто похожее власти США уже заявляли два дня назад. Тогда в Белом доме рассказывали, что Сулеймани готовил покушение на американских военных и дипломатов.

В качестве мести за убийство генерала Иран атаковал военные базы США в Ираке.