Международная организация гражданской авиации (ИКАО) получила от Ирана предварительный отчет о крушении украинского самолета.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в ведомстве не привели никаких дополнительных данных о катастрофе, но призвали не спекулировать относительно возможных причин этого происшествия до завершения расследования.

Ранее премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон заявили, что украинский самолет в Иране, по данным разведки, мог быть случайно сбит ракетой "земля-воздух".

В Иране эти заявления опровергли и назвали "иррациональными". Кроме того, глава организации гражданской авиации страны опроверг информацию, что на месте крушения были найдены обломки ракеты.

Детальнее о том, какие заявления звучат относительно крушения МАУ в Тегеране, следите по хронике "Страны".