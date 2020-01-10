Правительство Ирана попросило авиастроительную компанию Boeing прислать своего представителя для расследования крушения украинского самолета под Тегераном.

Об этом сообщается в Telegram-канале "РИА Новости".

Скриншот: Telegram/ РИА Новости

Вскоре после вылета из аэропорта иранской столицы разбился самолет, выпускаемый именно этой американской корпорации. Он представлял модельный ряд Boeing 737-800.

Как сообщала "Страна", американские СМИ сейчас обсуждают версию о том, что самолет компании "Международные украинские авиалинии" был сбит иранской зенитной ракетой. А исследовательская компания IHS Markit пришла к выводу, что украинский лайнер сбил "Корпус стражей Исламской революции", выпустив ракету "земля-воздух" с помощью произведенного в России зенитно-ракетного комплекса "Тор" (SA-15).

В иранской Организации гражданской авиации заявили о несостоятельности этой версии. В Иране ее назвали нелогичной.