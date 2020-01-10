После того, как 9 января появилась неофициальная информация, что украинский самолет в Тегеране могла сбить иранская ракета, в сети обсуждают, почему Владимир Зеленский не выпустил заявление по этому поводу, как это сделал Джастин Трюдо и Борис Джонсон.

"А теперь засекаем, сколько аппарату Зеленского понадобится времени, чтобы сделать заявление по факту новой информации о сбитом Боинге. Последним в очереди. Разбудите кто-нибудь пресс-службу украинского президента. Чтоб не пришлось ночное совещание собирать" - написала заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

Главный редактор Украинской правды Севгиль Мусаева назвала позорным молчание украинской власти.

"В сухом остатке ... Прошло уже 4:00 с момента, когда в западных источниках появилась информация, что украинский самолет был сбит российской ракетой. Эту информацию подтвердил Трюдо, была осторожна, но поняла заявление Трампа. Что мы услышали от украинской власти за это время? Ничего. Позорное молчание. Абсолютная неспособность реагировать на кризисные ситуации. И это о всей системе так называемой власти - Офис президента, СНБО, СБУ, МИД ...

Почему так происходит? Во-первых, просто не могут, во-вторых, до сих пор живут в виртуальной реальности. И это меня лично очень пугает.

Извините, я уже просто не выдерживаю".

Об этом же написал экс-депутат Сергей Высоцкий. Также он выдвинул конспирологическую версию о встрече Зеленского с россиянами в Омане.

"На фоне заявлений мировых лидеров по сбивания нашего самолета молчания Зеленского выглядит позорно. И так. После того, как официально информацию о поражения ракетой подтвердил Трюдо, еще более вероятной выглядит пусть пока и конспирологическая версия о встрече Зеленского с россиянами в Омане.

Я бы делал ставку на то, что кремлевцы на переговорах сами сообщили нашему президенту о том, что самолет сбит из российского комплекса ПВО. Но очевидно пытались убедить его в том, что "Рафик ни в чем неуиноат". И авиакатастрофа - исключительно ответственность Ирана.

Президент Украины после подтверждения факта сбивания должен резко ставить вопрос о возможной совместной ответственности России за эту трагедию. Ведь, как я писал ранее, ни один комплекс российской ПВО не дежурит в третьих странах без поддержки российских офицеров и военспецов.

Если заявления Зеленского о совместной ответственности России не последует - буду считать свою гипотетическую теорию косвенно верной..."

Политтехнолог, экс-советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов также написал, что пресс-конференции или брифинга не будет, потому что никому не нужны неудобные вопросы.

"В ближайшие несколько часов будет заявление Офиса президента.

Сам президент ждёт отчета группы в Иране.

Пресс-конференции не будет. Брифинга не будет. Сказать сейчас что-то новое сложно. Пока Иран не признается или не будет определенных фактов — молчание. Так сказал первый.

Непонятно, может ли Украина выставить предъявы Ирану или лучше не гонять понты. Министерство иностранных дел думает. Но они, в отличии от премьера, думают. Премьера вообще не включили в этот процесс.

Комитета Рады по национальной безопасности тоже не собирают.

Ну и какой брифинг. Никому не нужны неудобные вопросы. А вопросов накопилось гора с тележкой. Оман. И дальше по списку. Стоило бы встретиться хотя бы с парой тройкой главных редакторов, как во время выборов, и ответить на вопросы. Коротки брифинг дать.

Наш самолёт. Сбила. Другая страна. Америка б войну объявила уже. А мы сопли амаем. Молчим. За страну не обидно? Но вновь окружение нервничает и боится"

В тоже время нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский написал, что президент еще не получил результаты работы группы экспертов, так что ему не на что реагировать.

"В течение 24 часов после трагедии с самолетом, Президент собрал СНБО, который сформировал комиссию по расследованию обстоятельств крушения боинга и отправил её в Иран.

Комиссия вылетела, работает на месте.

Зарубежные сми, руководители ряда государств делают заявления о возможных причинах аварии.

Отечественные критики упрекают Президента в том, что несмотря на это он молчит.

Простите, а на что должен реагировать Президент Украины, ещё не получивший результатов работы группы экспертов, направленных на место трагедии?

На заявления канадского Премьера?

Зачем, в таком случае, мы отправляли туда комиссию?

Дождались бы заявления Трюдо и всё.

Даже не смешно уже" - высказал свое мнение нардеп "Слуги народа" Макс Бужанский.

Телеведущий телеканала "НАШ" Макс Назаров также считает, что брифинг давать рано.

"Эксперты диванной дивизии все как один орут на Зеленского

где реакция на видео, где видно ракету и горящий объект?

но, этих диванных не смущает ничего

ни отсутствие самолёта на видео

ни то, почему некий чувак (вероятно правнук Ванги) снимал ночью небо и вдруг, совершенно случайно, поймал ракету которая пронзает украинский самолёт

а ну, Зеленский, быстренько давай брифинг и сам лично лети разговаривать с этим оператором-предсказателем трагедий

кошмар какой-то

на фоне гибели 176 пассажиров уже сутки наблюдаю дикость и глупость тех, кто остался жить

и паразитировать как вид разумного человека на фоне трагедии".