Министерство иностранных дел Украины передало Российской Федерации ноту протеста в связи с несогласованным визитом главы государства Владимира Путина в Крым. Об этом написала в Twitter спикер ведомства Екатерина Зеленко.

"В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом В. Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста", - сообщила чиновница.

Скриншот: Twitter/ katerynazelenko

От лица Министерства Зеленко подчеркнула, что украинская сторона не в первый раз говорит о недопустимости подобных посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах.

"Это - грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права", - написала Зеленко.

Возмущение МИД вызвал визит Путина на полуостров в четверг, 9 января. В Крыму он наблюдал за учениями, в ходе которых состоялись запуски крылатых ракет "Калибр" и "Кинжал".

Как писала "Страна", в ноябре МИД Украины направило ноту протеста в РФ из-за визита депутата Госдумы в "ЛНР". А в конце декабря Министерство сделало то же самое, но уже из-за поездки Путина в Крым и запуска поездов по Керченскому мосту.