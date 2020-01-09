Владимир Зеленский сделал в соцсети запись на английском о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил Украине помощь в расследовании крушения самолета МАУ в Иране и назвал Канаду Канадией. Ошибку президент (точнее, скорее его пресс-служба) допустил в Twitter.

В 8:03 9 января в микроблоге появилась запись, в которой Зеленский написал, что мыслями пребывает с гражданами Канадии (Canadia).

"Канада. Наша страна называется Канада", ответил на это один из канадских комментаторов.

Скриншот: Twitter/ zelenskyyua

Видимо, пресс-служба удалила запись с ошибкой. В 11:36 был опубликован уже новый, исправленный твит.

Скриншот: Twitter/ zelenskyyua

Ранее "Страна" сообщала, что премьер-министр Канады сегодня провел срочный брифинг в связи с крушением 8 января самолета компании МАУ, на борту которого находились 63 канадца.

На брифинге Трюдо заявил, что получил информацию разведки о том, что украинский Boeing случайно сбит иранской ракетой.