Глава организации гражданской авиации страны назвал подобные утверждения "совсем иррациональными". Об этом сообщает РИА Новости.

Он также в эфире IRIB TV2 опроверг информацию, что рядом с обломками самолета найдены части ракеты.

Ранее он опроверг версию США о сбитии самолета ракетой, назвав ее нелогичной. "С научной точки зрения невозможно, чтобы ракета сбила украинский самолет, эти слухи нелогичны", - приводит агентство ISNA слова главы иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде.

Между тем, мировое сообщество все больше склоняется к версии сбития самолета МАУ в небе над Тегераном. Так, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что по данным его разведки есть подтверждения ракетных ударов по самолету.

Премьер-министр Великобритании также заявил, что располагает информацией о том, что украинский самолет мог быть случайно сбит ракетой "земля-воздух".

Как сообщалось, в СНБО назвали сразу семь версий крушения "Боинга" авиакомпании МАУ в Иране.