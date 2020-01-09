В интернете опубликовано видео, на котором иранская ракета попадает в самолет над городом Паранд, что недалеко от аэропорта Тегерана, где украинский лайнер перестал выходить на связь.

Журналист The New York Times утверждает, что верифицировал запись.

Как пишет американская газета, когда ракета попала в лайнер, произошел небольшой взрыв. Однако при этом самолет не разлетелся на фрагменты.

Он продолжал лететь в течение нескольких минут и даже повернул обратно к аэропорту, как определило издание.

Таким образом, борт направлялся в сторону аэропорта, прежде чем в итоге взорвался, рухнул на землю и разбился. Об этом свидетельствуют другие видеозаписи, подтвержденные The New York Times.

Как сообщала "Страна", ранее группа Bellingcat подтвердила, что видео ракетного удара, о котором пишет газета, снято в городе Паранде, где упал самолет МАУ.

Мы также писали, что международная исследовательская компания IHS Markit считает, что украинский самолет сбил "Корпус стражей Исламской революции".