Украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но следует провести полномасштабное расследование и в срочном порядке снизить напряженность в регионе.

Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон, передает РИА Новости.

"В настоящее время существует большое количество информации о том, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Это вполне могло произойти непреднамеренно. Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами, необходимо провести полное и прозрачное расследование", - говорится в письменном заявлении Джонсона, распространенном в четверг вечером канцелярией правительства.



Премьер заявил, что в настоящее время крайне важно обеспечить незамедлительную репатриацию тел погибших для того, чтобы семьи могли проститься с ними.



Джонсон также напомнил, что на борту украинского самолета находились четверо граждан Британии, их семьям сейчас оказывается поддержка. "Это трагедия, и я мысленно с теми, кто потерял близких", - сказал Джонсон.

"Британия продолжает призывать все стороны к незамедлительной деэскалации и снижению напряженности в регионе" - добавил премьер.

Напомним, ранее премьер-министр Канады заявил, что у него данные из нескольких источников, что в украинский самолет МАУ попала иранская ракета.

"Страна" сообщала, что по данным журналиста самолет МАУ в Иране мог быть сбил Корпусом стражей исламской революции.