В конце 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка восстановил в должности своих заместителей Николая Голомшу и Николая Банчука, но затем уволил их. "Страна" разбиралась в причинах таких действий.

В конце прошлого года Генеральная прокуратура проиграла иск в Киевском окружном админсуде, а потом и в апелляции по "люстрационному" делу бывшего первого заместителя генпрокурора времен главы ГПУ Игоря Махницкого - Николая Голомши. Почти синхронно с Голомшей выиграл суды и уволенный при Виталии Яреме Николай Банчук - еще один заместитель генпрокурора, до увольнения занимавший должность старшего помощника генпрокурора по особым поручениям.

Как мы узнали из собственных источников в ГПУ, Голомша и Банчук были накануне Нового года без лишней огласки восстановлены по решению суда приказом Руслана Рябошапки в должности. Им должны были выплатить все причитающиеся деньги за период вынужденного прогула.

Однако уже 28 декабря одновременно и Голомша, и Банчук подали декларации перед увольнением.

Скриншоты шапки деклараций уволенных замов. Источник: public.nazk.gov.ua

По сведениям наших источников в Генпрокуратуре, вероятно, восстановление в должностях проводилось с условием, что позже в трудовые книжки обоих замов внесут записи об увольнении по собственному желанию - вместо компрометирующих записей об увольнении в связи с исполнением закона об очищении власти и дискриминационным поражением в правах (запретом в течение 10 лет работать на госслужбе).

Как вспоминал в одном из телеинтервью уволенный в рамках люстрации Голомша, он очень болезненно переживал это событие.

Выходит, Рябошапка сделал фокус: и решение судов выполнил, чтобы не попасть под статью 382 УК Украины, предусматривающую уголовную ответственность за умышленное невыполнение решений суда, и избавился от старых прокурорских кадров не из своей обоймы, критиковавших переаттестацию, как это делала Голомша.

Несколько дней назад "Страна" разбиралась в похожей ситуации с увольнением заместителя генпрокурора Виктора Чумака с должности в Главной военной прокуратуре.

Мы также сообщали, что три прокурора, которое вели дела Майдана, перешли на работу в Офис генпрокурора.