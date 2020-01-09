Премьер Канады Джастин Трюдо на специальном брифинге заявил, что получил информацию разведки, свидетельствующую, что украинский Boeing случайно сбит иранской ракетой.

"У нас есть разведданные от многих источников, в том числе, от наших собственных разведслужб и от разведки наших союзников, согласно которым самолёт был сбит иранской ракетой "земля-воздух", - сказал Трюдо, слова которого приводит канадское телевидение.

"Эта новая информация усиливает потребность в тщательном расследовании инцидента. Канада работает со своими союзниками, чтобы обеспечить тщательное и достоверное расследование, чтобы установить причины катастрофы", сказал Трюдо.

"То, что произошло вчера - это трагедия", - добавил он.

"Возможно, это было непреднамеренно", - сказал сегодня Трюдо, добавив, что в расследовании должны участвовать международные партнеры.

Он отметил, что к нему поступили данные сразу из нескольких источников.

Как сообщалось, в СНБО назвали сразу семь версий крушения "Боинга" МАУ в Иране, три из которых - секретные.