9 января, на следующий день после крушения украинского самолета в Иране, появились сообщения, что он мог быть сбит иранской ракетой.

Об этом начали писать американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне. Также президент Дональд Трамп завил о своих сомнениях, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор.

А позже было опубликовано видео возможного ракетного удара по украинскому Боингу в Иране. Лидеры западных стран сразу начали обвинять Иран в авиакатастрофе. Собрали первые заявления по этому поводу.

23:30 Журналист The New York Times утверждает, что верифицировал запись, на котором ракета сбивает самолет. Как пишет американская газета, когда ракета попала в лайнер, произошел небольшой взрыв. Однако при этом самолет не разлетелся на фрагменты. Он продолжал лететь в течение нескольких минут и даже повернул обратно к аэропорту, как определило издание.

23:20 Тем временем в сети развернулась дискуссия, когда с заявлением по ракете выступит Владимир Зеленский.

"А теперь засекаем, сколько аппарату Зеленского понадобится времени, чтобы сделать заявление по факту новой информации о сбитом Боинге. Последним в очереди. Разбудите кто-нибудь пресс-службу украинского президента. Чтоб не пришлось ночное совещание собирать" - написала заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

"В течение 24 часов после трагедии с самолетом, Президент собрал СНБО, который сформировал комиссию по расследованию обстоятельств крушения боинга и отправил её в Иран.

Комиссия вылетела, работает на месте.

Зарубежные сми, руководители ряда государств делают заявления о возможных причинах аварии.

Отечественные критики упрекают Президента в том, что несмотря на это он молчит.

Простите, а на что должен реагировать Президент Украины, ещё не получивший результатов работы группы экспертов, направленных на место трагедии?

На заявления канадского Премьера?

Зачем, в таком случае, мы отправляли туда комиссию?

Дождались бы заявления Трюдо и всё.

Даже не смешно уже" высказал свое мнение нардеп "Слуги народа" Макс Бужанский.

23:07 Правительство Ирана просит компанию "Боинг" прислать своего представителя для расследования крушения украинского самолета.

23:02 "И снова повторение истории 2014 года. США заявили, что американские спутники засекли запуск иранской ракеты, а The New York Times даже верифицировала видео, на котором запечатлён ракетный удар. Вопрос: кто же снимал это видео? Ответ на него, боюсь, узнаем не скоро", - пишет политолог Владимир Корнилов.

22:53 "Живем в то время, когда никому нельзя верить. Ни Трюдо, ни Трампу, ни Ирану и, к сожалению, Зеленскому в том числе.

Мы можем лишь догадываться с какой целью сутки молчали и даже отрицали версию о выпущенной иранской ракете по самолету МАУ.

И не менее загадочно наблюдать, как Запад синхронно обвинил Иран при полном молчании Офиса президента Украины.

Геополитика ценой почти 200 жизней. Невинных жизней", - пишет журналист Богдан Аминов.

22:49 В соцсетях уже анализируют опубликованное видео.

"Истории становятся всё офигительнее. Появилось видео якобы попадания ракеты в украинский самолёт.

Стоит себе, знаете ли, ничего не подозревающий иранец в полшестого утра и снимает, знаете ли, на телефон вполне конкретный участок ночного неба. Ну а что, мы же все с вами иногда просыпаемся ранним утром и снимаем ночную темноту на телефон, правда?

Поразительное совпадение. Ага. А тут - такое совпадение: именно в этот момент именно в этой части неба в самолёт попадает ракета.

Причём на автора зрелище не производит, похоже, никакого впечатления. Даже "бля" или "ух ёпта" мужик не сказал.

В общем, если честно, после публикации видео мои подозрения насчёт того, что самолёт реально сбили, выросли. Да только вот я стал ещё меньше уверен в том, кто это сделал", - пишет журналист Юрий Ткачев.

22:45 В Иране после вала заявлений Запада о его вине в аварии самолета, снова заявили, что "Боинг" не мог быть сбит ракетой.

Глава организации гражданской авиации страны назвал подобные утверждения "совсем иррациональными". Он также опроверг информацию, что рядом с обломками самолета были найдены части ракеты.

22:41 Видео возможного момента ракетного удара проанализировали британские журналисты из группы Bellingcat. Говорят, оно было снято в Паранде, над которым и упал самолет.

"Здания слева от камеры были построены по последнему спутниковому снимку Google Планета Земля (сентябрь 2019 г.) и видны на спутниковом снимке Terraserver. Вы можете увидеть наше приблизительное местоположение на Картах Google здесь: (Parand, Tehran Province, Iran)", - говорится в сообщении Bellingcat в Twitter.

22:39 Британский премьер Борис Джонсон заявил, что Боинг мог быть непреднамеренно сбит ракетой "земля-воздух"

22:20 Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, граждане которой были на борту, Джастин Трюдо заявил, что получил информацию разведки, свидетельствующую, что украинский Boeing был случайно сбит иранской ракетой. По его словам, самолет могли сбить случайно.

"Возможно, это было непреднамеренно", - сказал сегодня Трюдо, добавив, что в расследовании должны участвовать международные партнеры. Он отметил, что к нему поступили данные сразу из нескольких источников.

22:10 Было опубликовано видео возможного момента ракетного удара по украинскому Боингу в Иране. Пользователь Твиттер NarimanGharib обнародовал его, отметив, что не уверен, что это видео подлинное.

Iran: Unverified video purports to show Ukrainian flight #PS752 and the moment a missile strikes - @AricTolerpic.twitter.com/nDiZckxyVD