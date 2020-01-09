Видео возможного момента ракетного удара по украинскому Боингу в Иране проанализировали британские журналисты-расследователи из группы Bellingcat, которые выдвигали версию о возможной атаке самолета МАУ в городе Паранде (недалеко от Тегерана) из ЗРК "Тор".

"Здания слева от камеры были построены по последнему спутниковому снимку Google Планета Земля (сентябрь 2019 г.) и видны на спутниковом снимке Terraserver. Вы можете увидеть наше приблизительное местоположение на Картах Google здесь: (Parand, Tehran Province, Iran)", - говорится в сообщении Bellingcat в Twitter.

Фото: twitter.com/bellingcat

Напомним, 8 января в Тегеране на взлете упал украинский самолет рейса PS752, который направлялся в Киев. Пассажирский лайнер рухнул в районе иранского города Паранда. Он вылетел из аэропорта Хомейни в 4:42 по Киеву, а через две минуты пропал с радаров.

"Страна" публиковала список погибших в катастрофе граждан Украины - девяти членов экипажа и двоих пассажиров.