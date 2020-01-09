Международная исследовательская компания IHS Markit считает, что украинский самолет в Иране, скорее всего, сбил "Корпус стражей Исламской революции", выпустив ракету "земля-воздух" с помощью произведенного в России зенитно-ракетного комплекса "Тор" (SA-15). Выводы компании опубликовал в своем Twitter старший корреспондент "Радио Свобода" в Праге Майк Экель.

В отчете IHS Markit говорится, что на фото, распространенных в соцсетях, попала деталь ЗРК "Тор", которая упала в соседнем с катастрофой саду. А единственной вооруженной силой в Иране, которая управляет системой SA-15, является КСИР. У них есть собственная ПВО, отделенная от общегосударственной.

Скриншот: Twitter/ Mike_Eckel

Командиры батареи могли не быть осведомлены о ситуации в воздухе и неправильно идентифицировать гражданский авиалайнер, считают исследователи. К тому же подразделения противовоздушной обороны были в состоянии повышенной готовности, ожидая авиаудары США после атаки иранских сил на американские базы в Ираке.

В IHS Markit отметили, что публично доступные данные полета рейса МАУ не соответствуют заявлению Организации гражданской авиации Ирана, будто лайнер пытался вернуться в аэропорт. Общедоступные данные об авиаперевозках не показывают отклонения самолета от курса после взлета. Данные полета показывают нормальный подъем до той точки, когда он внезапно исчез с радаров на высоте в 2400 м. Это подтверждает версию о ракете.

Кроме того, пилот авиалайнера, который вылетел из аэропорта Тегерана вскоре после борта МАУ, сообщил, что наблюдал, как самолет взлетает, а потом взрывается в воздухе.

Наконец, исследователи заявили, что коммерческие лайнеры сильно рискуют быть случайно обстрелянными иранской ПВО в иранском воздушном пространстве из-за эскалации напряженности в регионе.

Ранее "Страна" передавала сообщение американского телеканала о двух пусках ракет Ирана по украинскому "Боингу".

Между тем в Иране эту версию причины катастрофы назвали несостоятельной.