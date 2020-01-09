Опубликовано видео возможного момента ракетного удара по украинскому Боингу в Иране. Об этом первым сообщил пользователь Твиттер NarimanGharib, который не уверен, что это видео подлинное.

"Видеозапись, которую я получил от источника - в тот момент, когда ракета попала в # Flight752. Я пока не могу проверить видео! но, пожалуйста, дайте мне знать, если вы найдете что-нибудь. Я общаюсь с человеком, который отправил это видео, чтобы узнать, могу ли я получить версию видео с метаданными", пишет автор видео.

Напомним, американский телеканал сообщил о двух пусках ракет Ирана по украинскому Боингу.

Тем временем в Иране назвали версию США о пуске ракет по украинскому Боингу нелогичной и ненаучной.

У украинских экспертов пока нет базовой версии крушения "Боинга" в Иране. В СНБО назвали сразу семь версий крушения лайнера МАУ в Иране. Три из них - секретные.