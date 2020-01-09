Премьер-министр Канады Джастин Трюдо проводит срочный брифинг в связи с крушением 8 января самолета компании МАУ, на борту которого находились 63 гражданина его страны. Брифинг транслируется на YouTube-канале Global News.

Ожидается, что Трюдо сделает заявление по поводу информации об иранской ракете, вероятно, сбившей украинский лайнер. О том, что спутники незадолго до крушения засекли запуск двух ракет, сообщили представители США.

Видео: YouTube/ Global News

Как писала "Страна", сегодня американский телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что украинский самолет компании МАУ сбила иранская ракета, произведенная в России.

Мы также сообщали, что в Иране назвали версию США о пуске ракет по украинскому "Боингу" нелогичной и ненаучной.