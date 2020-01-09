Зеленский встретился с близкими погибших в авиакатастрофе под Тегераном и пообещал им помощь
Президент Украины Владимир Зеленский встретился и пообщался с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе 8 января. Об этом сообщается в Facebook главы государства.
На встрече также присутствовал президент компании МАУ Евгений Дыхне.
"Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их (родственников - Ред.) адской боли. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей. Пожалуй, самое важное, что может и должна сделать для них государство, - это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии", - написано в соцсети Зеленского.
Фото и скриншот: Facebook/ zelenskiy95
На встрече президент заверил собеседников, что мы власть делает все возможное для установления истинных причин катастрофы.
Напомним, из-за крушения лайнера Зеленский прервал свое пребывание в Омане.
Он также обсудил расследование трагедии с президентом Ирана.