Президент Украины Владимир Зеленский встретился и пообщался с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе 8 января. Об этом сообщается в Facebook главы государства.

На встрече также присутствовал президент компании МАУ Евгений Дыхне.

"Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их (родственников - Ред.) адской боли. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей. Пожалуй, самое важное, что может и должна сделать для них государство, - это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии", - написано в соцсети Зеленского.



Фото и скриншот: Facebook/ zelenskiy95

На встрече президент заверил собеседников, что мы власть делает все возможное для установления истинных причин катастрофы.

Напомним, из-за крушения лайнера Зеленский прервал свое пребывание в Омане.

Он также обсудил расследование трагедии с президентом Ирана.