Нацсовет по теле- и радиовещанию назначил внеплановую выездную проверку спутниковому телеканалу ООО "Телекомпания " Малятко-ТВ", Киева на основании результатов мониторинга за 23 ноября 2019 года, в День памяти жертв голодоморов, не зафиксировал в эфире телеканала "Малятко-ТВ" распространения информации об этом памятном дне в промежуток времени с 08:15 до 12:00.

Нацсовет сообщает, что является признаком нарушение пункта 4 Правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти, пунктов а), б) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Впоследствии по результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Также 9 января Нацсовет создал рабочую группу, которая будет работать над совершенствованием Правил ведения вещания для учета некоторых нюансов, связанных с особенностями так называемого нишевого вещания.

Возглавит рабочую группу заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук.

Напомним, Нацсовет внепланово проверит телеканалы ZIK и "112 Украина" за высказывания гостей эфира, телеканал "Наш", а также канал Порошенко из-за оскорблений Зеленского Поярковым.