Телеканал "112 Украина" категорически не согласен с выводами Национального совета по теле- и радиовещанию, который назначил внеплановую проверку телеканала за якобы высказывания гостей телеканала, содержащие так называемый язык вражды. Руководство и сотрудники телеканала считает такое решение Нацсовета продолжением политики наступления на свободу слова в Украине и выступили с заявлением:

"Заявления гостей в эфирах не являются позицией вещателя. Это субъективное мнение конкретных лиц, не имеющих никакого отношения к телеканалу. "112 Украина" придерживается норм украинского законодательства, транслирует в эфире все взгляды и точки зрения на события и выступает против разжигания какой-либо вражды. Напомним, основанием для назначения проверки послужили высказывания Виктора Медведчука, Петра Симоненко, Вадима Рабиновича, Анны Герман, Ильи Кивы и других политиков в передачах "Большое интервью", "LIVE", "Голос народа", "Пульс", "Диалог со страной".

Юрист "112 Украина" Василий Сметана отмечает, что это уже не первая проверка телеканала в связи с высказыванием в его эфире независимых и невыгодных власти мнений. "Это последовательная деятельность регулятора по установлению цензуры и запрета определенных мнений в эфире телеканала "112 Украина", а также других независимых вещателей. Аналогичную проверку назначили телеканалу ZIK, и также за высказывания гостей в эфирах. Аналогичной проверке уже подвергался телеканал NewsОne, которому был назначен штраф, а затем Нацсовет обратился в суд с иском об аннулировании его лицензии", - говорит Василий Сметана.

"Телеканал "112 Украина" будут проверять из-за критических высказываний гостей канала в отношении властей. В этих высказываниях нет нарушений закона, подобные высказывания регулярно звучат в других СМИ и даже в сессионном зале Верховной Рады. Это политическая дискуссия в стране, которую освещает "112 Украина. Таким образом, решение Нацсовета является давлением на независимое СМИ", - заявил генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф.

Он также напомнил, что именно поэтому власти лишили "112 Украина" цифровой лицензии.

В свою очередь генеральный продюсер "112 Украина" Артем Марчевский уверен, что со стороны регулятора дается четкий сигнал для СМИ.

"Судя по всему, новая власть поставила себе задачу искоренить критику в СМИ, ввести цензуру и запретить определенные мнения. Для этого они разрабатывают медиакодекс, отбирают у каналов лицензии, давят на СМИ. Конечная цель – чтобы в Украине звучало только одно мнение, одна линия, которая устраивает нынешний режим власти", - отмечает Марчевский.

Василий Сметана уверен, что решение по результату проверки телеканала в кабинетах Нацсовета уже известно. "Опыт говорит, что если уже назначили проверку, значит санкции будут. Мы намерены обжаловать это решение в суде", - говорит юрист.

Напомним, это не первый эпизод давления на телеканал "112 Украина". Ранее Нацсовет отказывался переоформлять лицензии телеканала, в Верховной Раде принимали обращение к Совету национальной безопасности и обороны о введении запрета на вещание "112 Украина", а офис вещателя обстреляли из гранатомета. В прошлом году Нацсовет отобрал у "112 Украина" цифровую лицензию, из-за чего миллионы украинцев потеряли возможность смотреть канал в сети Т2.