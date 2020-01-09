У Зеленского сообщили, с кем президент обсудил крушение украинского самолета в Иране
Сегодня в течение дня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами всех государств, граждане которых погибли в катастрофе рейса PS752 в Иране. Об этом сообщает Telegram-канал "Команда Зеленского".
В частности, глава государства пообщался с:
- премьер-министром Швеции Стефаном Левеном;
- президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани;
- премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном;
- президентом Ирана Хасаном Рухани;
- вице-президентом Европейской комиссии Жосепом Боррелем;
- премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Зеленский выразил соболезнования по поводу гибели людей и заверил в готовности украинской стороны максимально приобщиться к расследованию катастрофы.
Скриншот: Telegram/ Команда Зеленского
Также у Зеленского рассказали, что с первых часов после трагедии президент держит ситуацию под контролем. Все компетентные органы получили необходимые поручения, в кратчайшие сроки была сформирована группа из лучших украинских экспертов, которая сразу улетела в Иран для участия в расследовании авиакатастрофы, Глава государства на постоянной связи с зарубежными лидерами.
Как писала "Страна", из-за крушения самолета Зеленский прервал отдых в Омане и прилетел в Украину. Вскоре после этого он провел на Банковой ночное совещание по поводу трагедии.