Сегодня в течение дня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами всех государств, граждане которых погибли в катастрофе рейса PS752 в Иране. Об этом сообщает Telegram-канал "Команда Зеленского".

В частности, глава государства пообщался с:

премьер-министром Швеции Стефаном Левеном;

президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани;

премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном;

президентом Ирана Хасаном Рухани;

вице-президентом Европейской комиссии Жосепом Боррелем;

премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Зеленский выразил соболезнования по поводу гибели людей и заверил в готовности украинской стороны максимально приобщиться к расследованию катастрофы.

Скриншот: Telegram/ Команда Зеленского

Также у Зеленского рассказали, что с первых часов после трагедии президент держит ситуацию под контролем. Все компетентные органы получили необходимые поручения, в кратчайшие сроки была сформирована группа из лучших украинских экспертов, которая сразу улетела в Иран для участия в расследовании авиакатастрофы, Глава государства на постоянной связи с зарубежными лидерами.

Как писала "Страна", из-за крушения самолета Зеленский прервал отдых в Омане и прилетел в Украину. Вскоре после этого он провел на Банковой ночное совещание по поводу трагедии.