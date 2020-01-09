В иранской Организации гражданской авиации 9 января заявили о несостоятельности версии о том, что потерпевший крушение под Тегераном украинский авиалайнер был сбит иранской ракетой.

"С научной точки зрения невозможно, чтобы ракета сбила украинский самолет, эти слухи нелогичны", - приводит агентство ISNA слова главы иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде.

Свое мнение он аргументировал предварительными результатами расследования и некоторыми данными из "черных ящиков" разбившегося самолета Boeing 737.

Он сказал, что на той же высоте в этот момент находились еще несколько пассажирских самолетов.

Абедзаде также опроверг сообщения о том, что Иран отказался передать черные ящики США. Он заявил, что всем заинтересованным в расследовании сторонам предоставят любую необходимую информацию. И в случае необходимости расшифровка данных черного ящика будет проводиться во Франции или в другой стране.

Американский журнал Newsweek ранее сообщил со ссылкой на ряд источников, что лайнер "Боинг-737" авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ), потерпевший крушение под Тегераном, вероятно, случайно, мог быть уничтожен иранскими системами ПВО.

"Украинский рейс, который разбился возле Тегерана, был сбит зенитным ракетным комплексом, заявили Newsweek сотрудник Пентагона, высокопоставленный сотрудник разведки США и служащий иракской разведки", - пишет журнал.

Позже американский телеканал CBS сообщил о двух пусках ракет Ирана по украинскому Боингу.

Версию о том, что украинский самолет МАУ сбил Иран развивают и у экс-президента Украины Петра Порошенко.