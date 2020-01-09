Офис Генерального прокурора опроверг распространенную в социальной сети Facebook информацию о звонке члена экипажа родственникам в момент падения самолета компании МАУ. Об этом говорится на сайте ведомства.

В Офисе рассказали, что 8 января в сети интернет появилась информация о том, что один из членов экипажа самолета рейса PS 752 Тегеран - Киев позвонил своей матери и сказал о том, что самолет падает после обстрела.

"Эта информация не соответствует действительности, как показали результаты проведенных следственных действий. Офис генерального прокурора делает все возможное для установления обстоятельств авиакатастрофы", - заверили в ведомстве.

Вчера "Страна" сообщала, что, по данным пяти западных разведок, украинский самолет потерпел крушение из-за технической неисправности.

А сегодня в Пентаноге уже заявили, что "Боинг" сбила иранская зенитная ракета.