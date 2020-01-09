Во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Пасечная и Медовой Пещеры, в котором погибла 3-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Полицейские установили, что инцидент произошел 9 января в 15:20. На перекретске столкнулись два автомобиля – Volkswagen Transporter, которым управлял 21-летний львовянин, и Volkswagen Passat под управлением 31-летнего жителя Львова.

3-летняя девочка находилась в салоне легкового автомобиля, другие участники происшествия получили телесные повреждения.

На месте происшествия работают следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области, патрульные полицейские и сотрудники других служб. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Как сообщала "Страна", ранее под Львовом случилось смертельном ДТП, в котором также погибла трехлетняя девочка. Авария произошла на трассе Киев-Чоп в селе Банюнин Каменка-Бугского района Львовской области. Авария произошла 4 января около 21:45. Водитель автомобиля "Lexus", которым управлял 27-летний киевлянин, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем "Chevrolet" под управлением 36-летнего жителя Киевской области. Девочка находилась в автомобиле "Chevrolet". Еще две пассажирки этого же автомобиля, 31-летняя жительница Киевской области и 60-летняя жительница Львова, получили телесные повреждения.

Ранее во Львове полиция поймала серийного грабителя, который врывался с пистолетом в магазины.

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