В селе Киевской области мужчина во время беседы ударил участкового в лицо отверткой
В Киевской области правоохранители задержали злоумышленника, который нанес травмы участковому при исполнении служебных обязанностей.
Об этом сообщает в Facebook отдел коммуникации полиции области.
Нападение произошло 9 января вечером в селе Гора Бориспольского района. К 31-летнему местному жителю наведались двое участковых, так как в полицию неоднократно поступали жалобы от сельского головы по поводу того, что мужчина запугивает людей и неадекватно себя ведет.
Фото: Facebook/ pol.kyivregion
Участковые хотели поговорить с сельчанином. Однако тот внезапно нанес удар отверткой в лицо одному из них и закрылся в доме. Его мать сказала правоохранителям, что в помещении может быть оружие. Поэтому на место происшествия вызвали спецназовцев, которые задержали нападавшего.
Пострадавшего милиционера с пробитой щекой, травмой языка и выбитым зубом доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Скриншот: Facebook/ pol.kyivregion
Следователи возбудили уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
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