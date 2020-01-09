Палата общин британского парламента приняла в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза. В поддержку билля, включающего в себя сделку с ЕС об условиях Brexit, высказались 330 депутатов, против - 231 народный избранник. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который одержал убедительную победу на последних выборах, пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Лондон с целью подготовки нового Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между двумя странами на фоне Brexit.

Борис Джонсон согласился с предложенной членами Евросоюза очередной отсрочкой выхода из ЕС (Brexit) до 31 января 2019 года.

Как сообщала "Страна", экономисты прогнозируют в 2020 году замедление роста ВВП в еврозоне.

Также "Страна" проанализировала, что означает победа Джонсона и может ли она развалить ЕС и само Соединенное Королевство.