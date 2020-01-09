Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по американским базам в Ираке, уже действуют.

"Это уже сделано. Мы усилили их (санкции - Ред.). Они и так были очень суровые, но теперь они усилились значительно", - заявил в Белом доме президент.

В то же время Трамп не объяснил, в чем конкретно заключаются новые санкции. "Эти мощные санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение", - подчеркнул лидер США

Ранее "Страна" писала о том, что командир аэрокосмических сил Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке являлся только первым этапом целой серии атак Тегерана в регионе.

Накануне, Трамп объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана.

Напомним, что ранее постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран не будет предпринимать военные действия против США, если американцы не будет атаковать.