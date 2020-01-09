Американский телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что украинский самолет компании МАУ, который упал в Иране, сбила иранская ракета, произведенная в России.

"Американские чиновники уверены, что украинский рейс 752 был сбит Ираном. Американская разведка сняла сигналы включения радара и спутник обнаружил инфракрасные вспышки двух пусков ракет, вероятно, SA-15, после чего вскоре последовала еще один инфракрасная вспышка взрыва", сообщил телеканал.

Ранее американский журнал Newsweek со ссылкой на источники сообщил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.

"Украинский рейс, который разбился возле иранской столицы Тегерана, был сбит зенитным ракетным комплексом, заявили Newsweek сотрудник Пентагона, высокопоставленный сотрудник разведки США и служащий иракской разведки", - пишет Newsweek.

По мнению источников, лайнер сбил состоящий на вооружении Ирана комплекс противовоздушной обороны Тор-М1, произведенный в России.

"Один сотрудник Пентагона и один высокопоставленный сотрудник разведки США заявили Newsweek, что, по оценкам Пентагона, инцидент носил непредумышленный характер", - отмечает журнал.

Также в статье говорится, что после ракетного удара Ирана по иракским военным базам системы ПВО Ирана находились в активном состоянии.

"Тор" (по классификации МО США и NATO - SA-15 Gauntlet ("Латная рукавица") - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолётов и вертолётов, в том числе и выполненных по технологии "стелс". Может работать как в ручном, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме.

Система "Тор" сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

Ранее "Страна" сообщила, что президент США Дональд Трамп сомневается, что причиной падения украинского самолета в Иране стала неисправность.