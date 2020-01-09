Версия о том, что украинский "Боинг" могла сбить ракета ПВО Ирана, обрастастает новыми деталями. О ней почти на официальном уровне заговорили в США.

Также инсайды публикуют западные СМИ.

Разумеется, в Вашингтоне в любом случае склонны подозревать Иран в причастности к этой трагедии. Тем не менее информации от крупных СМИ со ссылкой на инсайдеров появляется все больше. Хотя буквально еще вчера эти медиа со ссылкой на западные спецслужбы говорили, что причиной падения стала техническая неисправность.

Версия о ракете - одна из главных и для украинского следствия на данный момент. Такой вывод можно сделать из комментариев украинских чиновников.

"Страна" разбирала, что говорят о "ракетном следе" в деле упавшего "Боинга".

От Пентагона до Трампа

Американские СМИ утверждают, что самолет был сбит Ираном по ошибке.

"Противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела баз США, который был ответом на убийство США генерала Кассема Сулеймани", - указал источник издания Newsweek в Пентагоне.

Непреднамеренное уничтожение лайнера иранскими ПВО также подтвердили высокопоставленные источники в разведке США и сотрудник иракской разведки. Вероятно, самолет был поражен ЗРК Toр-M1.

О том, что самолет сбил Иран, пишет и журналист американского телеканала CBS Крис ван Клив.

"Представители США уверены, что украинский борт 752 был сбит Ираном. Американская разведка уловила сигналы радара, и спутник обнаружил инфракрасные вспышки двух пусков ракет, вероятно, SA-15 (ракеты ЗРК "Тор" - Ред.), после чего вскоре последовала еще одина инфракрасная вспышка взрыва".

С заголовком о вине Ирана "Факты говорят об обстреле" вышел и немецкий еженедельник Bild.

Также президент Дональд Трамп завил о своих сомнениях, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор.

"У меня есть подозрения на этот счет. Кто-то, на той стороне, мог совершить ошибку", - приводит телеканал CBS слова Трампа. Он напомнил, что полет украинского самолета проходил при "довольно-таки неблагоприятных окружающих обстоятельствах".

Речь о том, что за несколько часов до вылета украинского лайнера Иран нанес массированный ракетный удар по американским военным базам в Ираке.

Что говорили о ракете в Украине

Киев уже озвучил версию ракетного удара как приоритетную. Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов.

"Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных - поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет", - заявил Данилов.

Речь о фото носовой части ракеты, которые начали появляться в соцсетях. Впрочем, их аутентичность пока не подтверждена.

Среди других признаков обстрела называли странные отверстия на фюзеляже и тот факт, что самолет вспыхнул еще в воздухе.

Сильное возгорание в воздухе настораживало по той причине, то самолет был почти новым и эксплуатировался всего три года. И даже если бы загорелся один двигатель, то можно было дотянуть до аэропорта на втором.

На видео же заметно, что лайнер падал без каких-либо попыток маневрирования.

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020

Позиция Ирана

Сегодня утром Тегеран выпустил отчет, в котором ничего не говорилось о возможном обстреле. Зато утверждалось, что самолет после взлета начал терять высоту и попытался вернуться в аэропорт: сначала "Боинг" летел на запад, а потом свернул направо и хотел развернуться.

Иранские власти позже 9 января опубликовали видео с компьютерной моделью авиакатастрофы. На ней нет ракетного удара, а двигатель взрывается сам.

После сообщений американских СМИ о ракетном ударе, в Иране вновь опровергли эту версию. Как сообщает агентство IRNA, глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что ракетная атака на лайнер "невозможна с научной точки зрения".

Свое мнение он аргументировал предварительными результатами расследования и некоторыми данными из "черных ящиков" разбившегося самолета Boeing 737.

Он сказал, что на той же высоте в этот момент находились еще несколько пассажирских самолетов.

Абедзаде также опроверг сообщения о том, что Иран отказался передать черные ящики США. Он заявил, что всем заинтересованным в расследовании сторонам предоставят любую необходимую информацию. И в случае необходимости расшифровка данных черного ящика будет проводиться во Франции или в другой стране.

Пока других заявлений от Ирана не было.

Не комментируют данные американских СМИ о ракетном обстреле и украинские официальные лица.