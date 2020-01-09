Курс доллара продолжает активно расти. На межбанковских торгах 9 января он поднялся на 8 копеек, и остановился в рамках 24,09-24,10 грн/$.

Сразу 15 копеек прибавил средний наличный ценник американской валюты, он достиг 24,20-24,35 грн/$ на продаже и 23,70-23,85 грн/$ на покупке.

На черном рынке доллар подорожал до 24,30-24,40 грн/$. Ходили слухи череде крупных покупок значительных валютных партий - по $100-150 тыс. Рассказывали о клиентах-депутатах, которые несколько раз делали большие приобретения. Именно они играли на подорожание "американца": менялы скупали под них валюту, завышая курс выкупа, а затем повышали общий ценник на продаже. Сделки заключались неофициально, чтобы не "светить" деньги финансовому мониторингу. В тоже время в банках сообщали об общем незначительном спросе на валюту со стороны населения.

Объем торгов на межбанке остается невысоким - чуть более $100 млн, также, как и вчера. Большинство экспортеров либо еще не вернулись к привычной работе после новогодних праздников, либо старается придержать доллар в надежде на спекулятивный рост курса из-за обострения противостояния между США и Ираном и трагедии с упавшим украинским Боингом авиакомпании МАУ.

На протяжении дня безналичные котировки достигали 24,12-24,19 грн/$. Но после откатывались.

"Утренний настрой рынка на дальнейший рост валютных котировок, подпитываемый внешними факторами, ситуативным сокращением валютного предложения в связи с перерывом в аукционах по размещению ОВГЗ и опережающей курсовой динамикой наличного рынка как точкой приложения спекулятивной активности, к середине дня исчерпал себя", - прокомментировал настроения директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Иностранцы поняли, что сейчас не самое лучшее время для валютных покупок, и поставили на паузу конвертации выплат Минфина: внутренних гособлигаций погасили на общую сумму 5,8 млрд грн. Потому повышенного спроса на доллар не наблюдалось, и Нацбанк с продажами доллара сегодня не выходил.

После появления информации Министерства финансов о параметрах новых выпусков ОВГЗ на будущий вторник, 14 января, многие стали задумываться о выкупах свежих гособлигаций. Общий объем размещения оценивается в 5,5 млрд грн.

"Покупателям предложат долгосрочные бумаги - на 3,5 года - на 3 млрд грн, и, думаю, на них будет наибольший спрос. Западные инвестфонды положительно смотрят на украинский финансовый рынок, на наши активы и экономику в целом. На мировом рынке начало дорожать зерно, так что это должно ее поддержать. К остальным выпускам ОВГЗ может быть меньше интереса, но их тоже могут раскупить. Будут предлагаться облигации на 2 два года (на 1,5 млрд грн), на год (на полмиллиарда гривен) и на 4 месяца (на полмиллиарда гривен). Ожидается, что под эти покупки скоро потечет валюта", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Эксперты считают, что новое размещение ОВГЗ может поддержать курс гривны. Со ссылкой на него, прогнозируют стабилизацию котировок на межбанке.

"Думаю, что 10 января безналичная торговля будет начинаться в рамках 24,05-24,10 грн/$. Все ждут притока доллара под размещение ОВГЗ. Если прогнозы оправдаются, то гривна может завтра укрепиться", - заверил Невмержицкий.

Как сообщала "Страна", в 2020 году Украина должна вернуть МВФ 1,4 миллиарда долларов.