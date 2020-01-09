Президент США Дональд Трамп завил о своих сомнениях, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор, как о том сообщили разведчики.

"У меня есть подозрения на этот счет", - приводит телеканал CBS слова Трампа, сказанные в Белом доме в четверг.

"Кто-то, на той стороне, мог совершить ошибку", - пояснил американский лидер.

Видео: Facebook/ chastime

При этом он напомнил, что полет украинского самолета проходил при "довольно-таки неблагоприятных окружающих обстоятельствах".

Напомним, что ранее в партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко намекали, что украинский самолет рейса PS752, который летел в Киев из Тегерана, мог сбить Иран.

Вчера "Страна" сообщала, что в сети распространяется информация по поводу того, что самолет МАУ сбили иранские ПВО. Пользователи при этом ссылаются на палестинское агентство "Аль-Хадат".

Напомним, 8 января потерпел крушение Boeing 737 украинской авиакомпании "МАУ", который вылетел из Тегерана в Киев. На борту находилось 176 человек, 11 из которых украинцы. Все они погибли. Ранее в тот день Иран атаковал военные базы США в Ираке.