Самолет компании Международные украинские авиалинии" потерпел крушение, так как был сбит иранской зенитной ракетой.

Об этом сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне.

Анонимный высокопоставленный сотрудник Пентагона считает, что инцидент был случайным.

"Противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела баз США, который был ответом на убийство США генерала Касема Сулеймани", - объяснил источник.

Версию о непреднамеренном уничтожении лайнера иранскими ПВО подтвердили высокопоставленные служащие разведки США и сотрудник иракской разведки. По их словам, скорее всего, самолет был поражен ЗРК Toр-M1.

Центральное командование вооруженных сил США отказалось комментировать эти инсайды.

Как писала "Страна", вчера сразу пять источников в западных разведках в один голос уверяли, будто украинский авиалайнер потерпел крушение в результате технической неисправности.

Мы также приводили версии катастрофы, озвученные украинским СНБО.