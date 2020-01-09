Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани на тему расследования катастрофы украинского самолета неподалеку Тегерана.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

Глава украинского государства выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране. Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона уже начала работу, приобщившись к расследованию причин катастрофы. "Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", - отметил он.

Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии. Рухани отметил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.

Напомним, в Иране открыли первый "черный ящик" с упавшего под Тегераном самолета МАУ.

Также Иран опроверг отказ передавать черные ящики украинского самолета МАУ. Однако иранские следователи сообщили, что часть записей черных ящиков самолета МАУ утеряна.