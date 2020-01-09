Президент США Дональд Трамп скоро свяжется с лидерами стран Евросоюза, которые участвуют в соглашении по иранской ядерной программе (СВПД), чтобы попросить их прекратить соблюдать эту сделку. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил американский вице-президент Майк Пенс.

"Президент собирается в ближайшие дни призвать наших союзников присоединиться к США в отказе от разрушительной иранской сделки и в требованиях к Ирану, чтобы тот положил конец многолетней практике распространения террористического насилия, чтобы он отринул амбиции в ядерной сфере и присоединился к семье народов", - заявил Пенс.

Вчера Трамп, во время своего обращения по Ирану, заявил, что странам-участницам ядерного соглашения с Ираном необходимо осознать реалии и выйти из него.

"Франции, Великобритании, Германии, России, Китаю нужно осознать реальность и выйти из того, что осталось от соглашения по атому, известного как СВПД", - заявил президент США.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что по базе американских военных к северу от Багдада нанесли ракетный удар.