В бельгийском городе Намюре министры валлонского правительства смогли покинуть служебные помещения только после проверки во второй половине дня.

Тревогу вызвало получение политиками конвертов с подозрительным белым порошком. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на телеканал RTBF.

Часть правительственного персонала продолжает находиться взаперти под присмотром специалистов гражданской защиты, и, как отметил с места события корреспондент телеканала, неизвестно, смогут ли служащие освободиться до ночи. Процедура тревоги по подозрению на споры сибирской язвы продолжает действовать. Отбираемые пробы направляются в Брюссель для анализа, и все это занимает до четырех часов.

Во всех восьми министерских офисах остаются люди, задержанные до получения результатов анализов. Гражданской защите помогает внушительный отряд полицейских и пожарных-спасателей. Мэрия Намюра, столицы Валлонии, сообщила, что операция по проверке на возможное заражение затронула и ряд муниципальных зданий.

Процедура по подозрению на споры сибирской язвы сопровождается изоляцией людей, оказавшихся в контакте с подозрительными материалами, и отбором проб для анализа.

Как сообщала "Страна", в октябре 2018 года в Саратском районе Одесской области зафиксировали случай сибирской язвы. В селе был объявлен карантин, в рамках которого запрещалось вывозить мясо и молоко из этого населенного пункта.

Напомним, ранее в селе Меняйловка Одесской области в лабораторных условиях подтвердили инфекцию сибирской язвы у одного из пяти госпитализированных с тяжелой инфекцией.

Как сообщил "Стране" заведующий инфекционным отделением Евгений Нагнойный, точный диагноз сибирской язвы невозможно поставить без сложного анализа крови. "Поначалу симптомы кожной формы этой болезни похожи на рожистое воспаление.... Взглянув на результаты анализа, я понял, что это сибирская язва. И на следующий день нашу больницу будут показывать по телевизору" – рассказывает главврач больницы из Меняйловки.