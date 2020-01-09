Сотрудники Подольского районного управления полиции Киева сообщили руководительнице Киевского молодежного центра столичной городской государственной администрации о подозрении в хищении бюджетных средств.

Об этом пишет в Facebook отдел коммуникации полиции Киева.

По информации правоохранителей, женщина присвоила деньги, выделявшиеся для проведения массовых молодежных мероприятий. Последние либо не проводились, либо их проведение вовсе не финансировалось.

Фото: Facebook/ UA.KyivPolice

В 2018-2019 году руководительница составляла планы проведения мероприятий и вносила туда недостоверные сведения о дате, месте проведения, количестве участников и необходимых затратах.

Присвоенные средства с помощью таких схем глава центра выводила через подконтрольные ей структуры и тратила на собственные нужды.

Скриншот: Facebook/ UA.KyivPolice

Злоумышленнице объявлено о подозрении по чч.3 и 4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Как писала "Страна", в конце декабря бывшие руководители "Дельта Банка" получили подозрение в хищении 4,4 млрд грн.

А сегодня вручили подозрение в растрате 23 млн грн бывшему заместителю главы МЧС.