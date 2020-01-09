Стоимость нефти марки Brent опустилась до $64,6 за баррель после взлета днем ранее.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 по Киеву подешевели на $0,8 (на 1,22%) - до $64,64 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на $0,92 (на 1,54%) - до $58,69 за баррель.

Если в среду цены мартовских фьючерсов превышали $70 за баррель, то в 6:35 они установились на $65,77 за баррель. Показатели снизились на 3,8%.



Показатели стали опускаться после того, как министерство энергетики США опубликовало доклад, в котором наблюдается рост запасов нефти Штатов на 1,2 млн баррелей до 431,1 млн баррелей.

"Учитывая, что геополитическая напряженность, по-видимому, движется к новому равновесию, нежели продолжает усиливаться, общие условия поставок на рынке благоприятны для возвращения нефти к снижению", - отмечает глава отдела стратегии на сырьевых рынках в BNP Paribas Гарри Чилингирян.

По мнению эксперта, вопреки тому, что экспорт нефти из стран Ближнего Востока осуществляется беспрепятственно, риск перебоев с поставками все еще нервирует рынки. Большинство поставок из стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, Иран и Ирак проходит через Ормузский пролив - узкий участок, который Иран несколько раз грозился блокировать в случае войны.

Министр нефти ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи заявил в четверг, что конфликт между США и Ираном не ставит под угрозу поставки нефти через Ормузский пролив, но в любом случае страны ОПЕК и его союзники смогут обеспечить нужное предложение нефти для рынка, если будет необходимо.

"Мы не прогнозируем дефицита поставок нефти, пока не будет катастрофической эскалации, которой мы не видим", - заявил министр.

Ранее "Страна" писала, что цены на нефть и золото резко пошли в рост из-за убийства Сулеймани.



Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.