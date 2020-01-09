В Светловодском районе Кировоградской области неизвестный расстрелял двух человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

О происшествии 8 января около 19 часов сообщила родственница пострадавших, местная жительница. Она заявила, что неизвестный ранил ее родственников, мужчину и женщину, возрастом 36 и 40 лет.

"Факт нашел свое подтверждение. На месте происшествия работали сотрудники местного отдела полиции, управления уголовного розыска и следствия полиции области, другие оперативные подразделения, эксперты и специалисты кинологического центра", - сообщают правоохранители.

Полиция просит о помощи у граждан, которым известна любая информация об этом преступлении. Их просят позвонить по телефону 102.

Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления. По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

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