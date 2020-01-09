Версии крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, принятой за основную, пока нет.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник из Украины.

По словам источника, версия может появиться после осмотра и анализа фрагментов лайнера.

Эксперты из Украины, прилетевшие в Иран, уже провели в Тегеране серию консультаций и договорились о доступе к обломкам. Их, а также место крушения будут осматривать представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Источник отметил, что первичные работы могут занять от трех дней до недели.

"Потом экспертизы и дальше зависит от договоренностей с иранской стороной", - поделился планами собеседник агентства.

Как писала "Страна", об отсутствии приоритетной версии заявлял и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Мы также приводили озвученные Даниловым рабочие версии крушения: поражение самолета зенитной ракетой, столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам и взрыв внутри самолета в результате террористического акта.