Начало недели, 13-14 января, может быть напряженным. Возникнет ощущение аврала на работе, накопившейся работы дома. Ответной реакций может стать раздражение, агрессия или, наоборот, апатия и бессилие. С 15 января возможны знакомства, встречи, не исключено начало новых отношений. Удачными будут переговоры. С 17-18 января могут напомнить о себе старые проблемы. На выходные лучше не планировать ничего важного.

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Овен (21.03 - 20.04)

Неделя начнется хорошо. Могут решиться денежные вопросы, возможны выгодные сделки, покупки. Время благоприятно для активных людей, хорошо решать деловые вопросы, отправляться в поездки. Во второй половине недели желательно строить планы на будущее, продумать, просчитать все до мелочей. При этом не рекомендуется вступать в конфликты, на это уйдет слишком много сил. На выходных вас ждут домашние и семейные хлопоты. Лучше отдохнуть, расслабиться, встретиться с друзьями и родными.

Телец (21.04 - 20.05)

В начале недели возможна финансовая прибыль, доход. Также, вероятно, вы будете совершать покупки, связанные с детьми. В среду звезды предупреждают об осторожности, опасайтесь мошенников, вас могут обмануть. Либо же вам самим придется что-то скрывать или участвовать в махинациях. В конце рабочей недели придется решать дела, которые принесут пользу, финансовую прибыль. На выходных возможно посещение учреждений, оформление сделок, бумаг. Воскресенье удачно для свиданий, романтических событий.

Близнецы (21.05 - 21.06)

В понедельник возможно придется быстро принимать решения, также возможны поездки. перелеты. Вторник благоприятен для свиданий, флирта, встреч с близкими людьми. В среду или четверг могут произойти значимые события, встречи или разговоры. В конце недели придется выбирать из нескольких вариантов, налаживать сотрудничество.

Рак (22.06 - 22.07)

Неделя начнется с активных событий, делового сотрудничества. Могут исполниться ваши желания или вас ждет вознаграждение. Среда - удачный день для взаимодействия с людьми. В конце рабочей недели придется проявить активность, возможно, нужно будет преодолеть противодействие и непонимание других людей. Выходные может омрачить ситуация, решение которой от вас не зависит.

Лев (23.07 - 23.08)

Первые дни недели будут спокойными. У вас появится возможность помириться с кем-то либо способствовать примирению других. При этом возможны задержки в делах либо вам придется кого-то долго ждать. К середине недели начнет расти усталость, напряжение. В четверг-пятницу могут возникнуть новые знакомства, высокая вероятность, что вы получите хорошие новости. На выходных вас могут подстерегать искушения: переедание, выпивка, зависимость от другого человека.

Дева (24.08 - 23.09)

В начале недели вам придется преодолевать разногласия, бороться с окружающими. Но эта полоса продлится недолго, запаситесь терпением. С четверга удача повернется к вам. Возможны важные перемены, значимые поездки, которые принесут успех. Больше шансов на него, если вы проявите активность и настойчивость. На выходных можно расслабиться и сосредоточиться на отношениях с другими людьми.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов неделя начнется неплохо. Возможны встречи с близкими и друзьями на праздничном мероприятии. Однако уже в среду вы можете оказаться в среде соперничества, конкуренции. Возможно, это будет собеседование. Не исключены поездки в другой город и даже страну. В пятницу стоит быть осторожнее, поскольку есть риск обмана. Выходные благоприятны для свиданий, романтической переписки, встреч с родственниками.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам придется много анализировать в начале недели, опираясь на разум, а не эмоции, при принятии решений. Неделя будет достаточно напряженной, может накопиться много рабочих задач и домашних хлопот. При этом к пятнице могут решиться какие-то финансовые проблемы либо вы совершите крупную покупку перед выходными. В субботу-воскресенье могут произойти приятные события, возможно, это будут семейные мероприятия. Некоторых скорпионов могут ожидать судьбоносные перемены.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В понедельник-вторник вероятны важные встречи, поездки, поиск новых лучших возможностей. В середине недели могут произойти новые знакомства, свидания либо романтическая переписка. К концу недели может нарастать беспокойство и тревога. На выходных время благоприятно, чтобы загадывать желания, встречаться с приятными людьми, или общаться с ними на расстоянии.

Козерог (22.12 - 20.01)

У Козерогов неделя может начаться с выгодных сделок, подарков либо нового проекта, нового знакомства, которые окажутся полезными. Далее придется принимать решения, полагаясь на свой разум и тщательный анализ ситуации. Возможно, придется действовать стремительно. Выходные пройдут спокойно, лучше придерживаться умеренности во всем. Будет возможность примирения и решения денежных вопросов.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев неделя начнется неплохо. Возможно, вы будете пожинать плоды своих трудов, завершится какой-то проект. Но уже к концу недели вновь придется строить планы и делать расчеты. При этом кто-то может оказать вам поддержку либо же помощь окажете вы, и в будущем это принесет вам пользу. На выходных возможны нежелательные для вас поездки. В целом суббота-воскресенье пройдут активно.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В начале недели возможны приятные поездки либо к вам в гости может пожаловать тот, кого вы хотите видеть. Во вторник придется строить планы и делать расчеты. Среда - хороший день для достижения целей, возможны перемены связанные с вашим окружением, но все будет в ваших руках. В конце рабочей недели может поступить какое-то яркое предложение, например, по работе. В субботу-воскресенье не желательно действовать активно. Отдохните и посмотрите на ситуацию с другой стороны.

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