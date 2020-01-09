Полиция Днепропетровской области расследует обстоятельства смерти новорожденного мальчика, чье тело было найдено на городской свалке. Об этом отдел коммуникации полиции области сообщает в Facebook.

Малыша нашли 3 января на городской свалке, расположенной на Криворожском шоссе в Днепровском районе. Тельце было завернуто в кофту синего цвета в клетку. Личность младенца опознать пока не удалось.

Скриншот: Facebook/ PoliceDniproRegion

В связи с этими обстоятельствами правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 п.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка). Полиция устанавливает личность матери мальчика, а также просит сообщить любую информацию о происшествии.

В Украине это далеко не первый случай, когда матери избавляются от маленьких детей. Так, прошлой весной в Киеве женщина выбросила своего ребенка в пакете в лесополосе. А в октябре в Белой Церкви юная мама выбросила новорожденную девочку из окна 7-го этажа.