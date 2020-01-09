Вчера, 8 января, состоялся официальный запуск "Турецкого потока" для рынка Турции. До запуска газопровода российский газ транспортировался до Болгарии, а потом половина потока по Трансбалканскому газопроводу возвращалась обратно в Турцию.

Сейчас же запад Турции полностью переключился на приём газа напрямую из морской магистрали.

Однако в день официального запуска "Турецкого потока" поток из Болгарии в Турцию упал почти до нуля. В свою очередь поток из Турции в Болгарию сократился до величины, соразмерной с потреблением этой страны (приём газа из Турции за 8 января - 15 млн кубометров, национальное потребление - 12,834 млн кубов - Ред.). Об этом гласят данные информационной платформы ENTSOG.

В среду в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган повернули символический вентиль, дав таким образом официальный старт началу эксплуатации нового морского газопровода.

Газопровод "Турецкий поток" (TurkStream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает надежные поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. "Турецкий поток" позволит поставлять в регион до 31,5 млрд куб. м природного газа в год.

Морской участок системы состоит из двух параллельных ниток, проходящих по дну Черного моря. Морской газопровод начинается у города Анапа в России и выходит через 930 км на берег западнее Стамбула, у населенного пункта Кыйыкей во Фракии. Далее одна нитка сухопутного газопровода соединяет морской участок с существующей газотранспортной системой Турции у города Люлебургаз. Конечная точка второй нитки - на границе Турции и ЕС.

Ранее "Страна" писала о потерях Украины от запуска газопровода "Турецкий поток".

Также мы сообщали о том, что газопровод в обход Украины начал качать первый газ.