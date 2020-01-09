Программа развития ООН в Украине провела комплексное исследование положения женщин, проживающих в сельской местности, по которому сразу 48% женщин в селах не имеют доступа к медицинским услугам в пешей доступности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Согласно данным опроса Программы развития ООН в Украине, 36% женщин не участвуют в решении проблем своего села, 26% женщин в селах хотели бы повысить образовательный уровень, однако не имеют возможности и 5% женщин в селах в течение года сталкивались с насилием в семье.

Ранее министр Милованов признал, что Украина беднее коммунистической Кубы.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский подписал план улучшения мобильного интернета в селах.

Напомним, за год в Украине подорожали аренда жилья, бензин и лекарства, а подешевели всего 4 продукта.