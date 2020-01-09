В Иране открыли первый "черный ящик" с упавшего под Тегераном самолета МАУ
Глава иранской организации гражданской авиации Али Абидзаде заявил, что в день авиакатастрофы был найден первый черный ящик, проведен первичный анализ.
Об этом сообщает opentv.media.
- голос пилота Boeing идентифицирован;
- борт загорелся еще в воздухе;
- судя по траектории полета, борт собирался вернуться в аэропорт;
- борт с самого начала не имел связи с башней и диспетчером;
- состояние тревоги экипаж также не объявлял.
Благодаря известным данным из "черного ящика", складывается такая хронология событий:
- 00:14 UTC: объявлено о второй атаке Ирана;
- 01:42 UTC: воздух над Ираком, Ираном и Персидским заливом закрыт для гражданской авиации;
- 02:38 UTC: самолет МАУ вылетел из аэропорта;
- 02:44 UTC: наземные службы получили последний сигнал от Boeing.
Напомним, 8 января потерпел крушение Boeing 737 украинской авиакомпании "МАУ", который вылетел из Тегерана в Киев. На борту находилось 176 человек, 11 из которых украинцы. Все они погибли.
Ранее иранские следователи сообщали, что часть записей из найденных черных ящиков самолета МАУ утеряна.