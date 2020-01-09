Глава иранской организации гражданской авиации Али Абидзаде заявил, что в день авиакатастрофы был найден первый черный ящик, проведен первичный анализ.

Об этом сообщает opentv.media.

голос пилота Boeing идентифицирован;

борт загорелся еще в воздухе;

судя по траектории полета, борт собирался вернуться в аэропорт;

борт с самого начала не имел связи с башней и диспетчером;

состояние тревоги экипаж также не объявлял.

Благодаря известным данным из "черного ящика", складывается такая хронология событий:

00:14 UTC: объявлено о второй атаке Ирана;

01:42 UTC: воздух над Ираком, Ираном и Персидским заливом закрыт для гражданской авиации;

02:38 UTC: самолет МАУ вылетел из аэропорта;

02:44 UTC: наземные службы получили последний сигнал от Boeing.

Напомним, 8 января потерпел крушение Boeing 737 украинской авиакомпании "МАУ", который вылетел из Тегерана в Киев. На борту находилось 176 человек, 11 из которых украинцы. Все они погибли.

Ранее иранские следователи сообщали, что часть записей из найденных черных ящиков самолета МАУ утеряна.