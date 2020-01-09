Появились данные "черного ящика" рухнувшего в Тегеране самолета МАУ

Глава иранской организации гражданской авиации Али Абидзаде заявил, что в день авиакатастрофы был найден первый черный ящик, проведен первичный анализ.

Об этом сообщает opentv.media.

  • голос пилота Boeing идентифицирован;
  • борт загорелся еще в воздухе;
  • судя по траектории полета, борт собирался вернуться в аэропорт; 
  • борт с самого начала не имел связи с башней и диспетчером;
  • состояние тревоги экипаж также не объявлял.

Благодаря известным данным из "черного ящика", складывается такая хронология событий:

  • 00:14 UTC: объявлено о второй атаке Ирана;
  • 01:42 UTC: воздух над Ираком, Ираном и Персидским заливом закрыт для гражданской авиации;
  • 02:38 UTC: самолет МАУ вылетел из аэропорта;
  • 02:44 UTC: наземные службы получили последний сигнал от Boeing. 

Напомним, 8 января потерпел крушение Boeing 737 украинской авиакомпании "МАУ", который вылетел из Тегерана в Киев. На борту находилось 176 человек, 11 из которых украинцы. Все они погибли.

Ранее иранские следователи сообщали, что часть записей из найденных черных ящиков самолета МАУ утеряна.

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