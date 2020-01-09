Прокуроры Ливана запретили экс-главе автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону выезжать за пределы страны, куда он бежал из Японии.

Об этом сообщает AP со ссылкой на источники в правоохранительных органах Ливана.

"Ливанские прокуроры запретили покидать крана беглецу и ексглави Nissan из-за "красного циркуляра" от Интерпола", - говорится в сообщении.

По сведениям журналистов, прокуроры сегодня допрашивали Гона в течение почти двух часов в связи с обвинениями, которые были выдвинуты против него в Японии.

Стоит отметить, что "красный циркуляр" считается объявлением в розыск в странах-участницах Интерпола. Каждая из 190 стран-членов вправе направить в центральный аппарат Интерпола запрос на немедленное задержание и экстрадицию лица, подозреваемого в совершении уголовного преступления и которая при этом находится на территории другого государства-члена Интерпола.

Ранее "Страна" писала, что бывшему президенту Nissan Карлосу Гону с организацией побега помог бывший боец спецназа Соединенных Штатов.

Также мы сообщали, что бывший президент Nissan объяснил причины своего побега из Японии.