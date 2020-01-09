В Шостке Сумской области правоохранители обнаружили два мешка с телами собак, а также нескольких котов со следами насильственной смерти.

Об этом передает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Следственно-оперативная группа сделала первую страшную находку на одной из мусорных площадок города после сообщения неравнодушных граждан. Полиция осмотрела свалку и выявила два мешка с телами собак. На каждом животном было по одному ножевому ранению, которые, очевидно, и стали причиной их смерти.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). В рамках дела назначены экспертные исследования и ведутся следственные действия.

Кроме того, полиция Шостки ведет следствие еще и в связи с обнаружением мертвых котов в разных районах города. Их тела тоже имели явные признаки насильственной смерти.

Ранее "Страна" сообщала, что в Ивано-Франковской области мужчине дали пять лет тюрьмы за убийство топором двух собак.

Также мы писали о суде в Виннице над живодером, который жестоко замучил кота за съеденную колбасу.